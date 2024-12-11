Севастополь простился с погибшими героями спецоперации

Михаил Сергеевич Бакулин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе № 32, работал в Севастопольском морском рыбном порту и на других городских предприятиях, с 16 лет участвовал в поисковом движении, состоял в поисковых отрядах «Долг» и «Россия». Был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, скончался в лечебном учреждении от ран, полученных в боях на Запорожском направлении.