Севастополь простился с погибшими героями спецоперации

«Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка мотострелкового взвода Евгения Борисовича Хабу и сержанта, старшину роты Михаила Сергеевича Бакулина», — сказано в сообщении.
Евгений Борисович Хаба родился и вырос в Северодонецке Луганской области. В 2006 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в морском колледже, работал в сфере строительства и ремонта, заключил контракт с Министерством и был направлен в зону спецоперации. Геройски погиб при освобождении Курской области.
Михаил Сергеевич Бакулин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе № 32, работал в Севастопольском морском рыбном порту и на других городских предприятиях, с 16 лет участвовал в поисковом движении, состоял в поисковых отрядах «Долг» и «Россия». Был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, скончался в лечебном учреждении от ран, полученных в боях на Запорожском направлении.