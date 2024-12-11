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Севастополь простился с погибшими героями спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Евгением Хабой и Михаилом Бакулиным. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка мотострелкового взвода Евгения Борисовича Хабу и сержанта, старшину роты Михаила Сергеевича Бакулина», — сказано в сообщении.

Евгений Борисович Хаба родился и вырос в Северодонецке Луганской области. В 2006 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в морском колледже, работал в сфере строительства и ремонта, заключил контракт с Министерством и был направлен в зону спецоперации. Геройски погиб при освобождении Курской области.

Михаил Сергеевич Бакулин родился и вырос в Севастополе. Учился в школе № 32, работал в Севастопольском морском рыбном порту и на других городских предприятиях, с 16 лет участвовал в поисковом движении, состоял в поисковых отрядах «Долг» и «Россия». Был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, скончался в лечебном учреждении от ран, полученных в боях на Запорожском направлении.