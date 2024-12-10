Пушилин: ВСУ атаковали дальнобойным оружием Енакиево

В администрации городского округа Енакиево сообщили ТАСС, что медики, сотрудники МЧС и иные службы приведены в полную готовность. «Администрацией городского округа Енакиево была организована эвакуация. Все желающие выехать могут прийти сюда, организовано место с питанием, кроватями, где можно временно переночевать. Мы дежурим здесь 24/7, все службы на месте, работают», — заверил собеседник агентства.