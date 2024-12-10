Пушилин: ВСУ атаковали дальнобойным оружием Енакиево

«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки. Жертв удалось избежать», — написал он в своем Telegram-канале.
В администрации городского округа Енакиево сообщили ТАСС, что медики, сотрудники МЧС и иные службы приведены в полную готовность. «Администрацией городского округа Енакиево была организована эвакуация. Все желающие выехать могут прийти сюда, организовано место с питанием, кроватями, где можно временно переночевать. Мы дежурим здесь 24/7, все службы на месте, работают», — заверил собеседник агентства.
Пушилин добавил, что ВСУ совершили шесть вооруженных атак по территории ДНР с применением высокоточного дальнобойного вооружения, ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Ранее глава Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о ранении жителя города в результате атаки украинского БПЛА.