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Пушилин: ВСУ атаковали дальнобойным оружием Енакиево

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР), объявлена эвакуация жителей из зоны удара. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки. Жертв удалось избежать», — написал он в своем Telegram-канале.

В администрации городского округа Енакиево сообщили ТАСС, что медики, сотрудники МЧС и иные службы приведены в полную готовность. «Администрацией городского округа Енакиево была организована эвакуация. Все желающие выехать могут прийти сюда, организовано место с питанием, кроватями, где можно временно переночевать. Мы дежурим здесь 24/7, все службы на месте, работают», — заверил собеседник агентства.

Пушилин добавил, что ВСУ совершили шесть вооруженных атак по территории ДНР с применением высокоточного дальнобойного вооружения, ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее глава Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о ранении жителя города в результате атаки украинского БПЛА.