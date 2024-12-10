«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.15 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 20.25 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.