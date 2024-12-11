Путина удивило непонимание важности работы участников спецоперации

Президент России Владимир Путин выразил удивление отсутствием понимания важности работы участников специальной военной операции у некоторых граждан.
Это заявление было сделано на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на сайте Кремля.
Глава государства обратил внимание на случаи, когда участников спецоперации пытаются выселить из служебного жилья, иногда даже через суд, назвав такие ситуации странными. Он подчеркнул, что правительство разработало широкий спектр мер поддержки для военных, рискующих жизнью ради защиты страны, а также для их семей.
Президент поручил разобраться с подобными инцидентами, подчеркнув, что такие случаи требуют особого внимания.
Ранее Владимир Путин заявил, что эмоциональное состояние участников спецоперации зависит от положения их родных и близких на гражданке.