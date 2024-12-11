Путина удивило непонимание важности работы участников спецоперации

Глава государства обратил внимание на случаи, когда участников спецоперации пытаются выселить из служебного жилья, иногда даже через суд, назвав такие ситуации странными. Он подчеркнул, что правительство разработало широкий спектр мер поддержки для военных, рискующих жизнью ради защиты страны, а также для их семей.