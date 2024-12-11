Российские военные уничтожили боевую машину пехоты Bradley и другую технику украинских сил, предотвращая попытки продвижения противника в районе Новоивановки Курской области.
Об этом сообщил РИА Новости командир добровольческого отряда «ТИГР» с позывным «Кубинец».
По его словам, на участке, находящемся под контролем их отряда, продолжаются активные боевые действия. Противник предпринимает попытки прорваться, однако российские силы делают всё возможное для срыва этих планов, уничтожая технику и вытесняя украинские войска с территории.
Кубинец также предоставил видеоматериалы, на которых зафиксированы передвижения украинских военнослужащих, их поражение, а также уничтожение БМП Bradley американского производства.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины превращают технику НАТО в хлам и кидают ее на поле боя из-за натиска российских военных.