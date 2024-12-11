Сан-Хосе
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили десять украинских дронов в Брянской области

Никто из местного населения не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины в ночь на 11 декабря попытались атаковать российские регионы. О ситуации в Брянской области в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Богомаз.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. На данный момент на месте работают представители оперативных и экстренных служб.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены десять БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — указал глава региона.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сработали над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова. Они ликвидировали два украинских дрона самолетного типа.