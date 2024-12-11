Эвакуированных из-за ВСУ жителей Енакиево перевозят в безопасные районы

Жители Енакиево в ДНР после атаки Вооруженных сил Украины могут переехать в безопасное место при помощи властей. Эвакуация носит добровольный характер, рассказал в беседе с РИА Новости заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков.