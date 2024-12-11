Эвакуированных из-за ВСУ жителей Енакиево перевозят в безопасные районы

Жители Енакиево в ДНР после атаки Вооруженных сил Украины могут переехать в безопасное место при помощи властей. Эвакуация носит добровольный характер, рассказал в беседе с РИА Новости заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков.
По его словам, жителям предлагается пересидеть опасный период в специально организованном месте с питанием. В городском округе также введен режим чрезвычайной ситуации.
«Медицинская служба, сотрудники МЧС, все силовые структуры приведены в полную готовность», — указал Деменков.
Меры введены ради безопасности местного населения. Они были предприняты после «прилета» четырех снарядов ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинская армия напала на окраины Енакиево с помощью дальнобойного высокоточного оружия. Жертв среди местных жителей удалось избежать.