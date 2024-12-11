Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово

Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее города Курахово, где в настоящее время идут бои за освобождение населенного пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
Рогов отметил, что российские войска переправились через реку Волчья со стороны поселка Старые Терны, что позволяет продолжать операции по окружению группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая продолжает сопротивление в самом Курахово.
Он добавил, что наступательные действия российской армии продолжаются.
Ранее Рогов сообщил, что бойцы ВС РФ подошли к зданию городского совета в Курахове. Некоторые подразделения украинской территориальной обороны пытаются отступить к поселку Дачное, расположенному западнее Курахова.