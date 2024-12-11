ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо

«Наши (силы) ПВО тоже, извините меня, далеко не лыком шиты. Они свое умение и свои навыки постоянно совершенствуют, и они все более и более эффективны. Большая часть ракет сбивается. Большая часть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, это мощные такие, с большим зарядом, сбивается или системами ПВО, или системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые достаточно эффективно действуют», — подчеркнул Сальдо.