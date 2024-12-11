ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо

«Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область или через акваторию Черного или Азовского морей, которые тоже входят в состав Херсонской области», — заявил Сальдо.
Он добавил, что российская система ПВО справляется.
«Наши (силы) ПВО тоже, извините меня, далеко не лыком шиты. Они свое умение и свои навыки постоянно совершенствуют, и они все более и более эффективны. Большая часть ракет сбивается. Большая часть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, это мощные такие, с большим зарядом, сбивается или системами ПВО, или системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые достаточно эффективно действуют», — подчеркнул Сальдо.
При этом он констатировал, что сам факт наличия у противника дальнобойных ракет, конечно, может нести опасность, однако российские военные научились их уничтожать уже в тылу врага. «Но опасность все равно существует и к ней надо быть готовым, поэтому тут есть ПВО», — заключил губернатор.