Губернатор сообщил о возгорании в Брянске в результате атаки беспилотника

«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано», ― написал глава региона в 3:32 в Telegram-канале.
До этого, в 2:22, Александр Богомаз сообщил, что Брянская область подверглась атаке 10 беспилотников.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.