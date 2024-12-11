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Губернатор сообщил о возгорании в Брянске в результате атаки беспилотника

На одном из производственных объектов Брянска произошло возгорание, вызванное атакой украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил 11 декабря губернатор Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано», ― написал глава региона в 3:32 в Telegram-канале.

До этого, в 2:22, Александр Богомаз сообщил, что Брянская область подверглась атаке 10 беспилотников.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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