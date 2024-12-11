Представитель Пентагона Курилла посетил американских солдат в Сирии и Ираке

Глава Центрального командования Пентагона Майкл Курилла посетил Сирию и Ирак. Подробности сообщило командование в официальном заявлении.
По данным Центкома, Курилла посетил американских солдат и командиров.
«А также партнеров по коалиции, Сирийские демократические силы на нескольких базах в Сирии», — указано в сообщении.
Также глава командования отправился в Багдад. Там он провел переговоры с руководством Ирака и командованием объединенных сил.
Ранее сообщалось, что многие в Соединенных Штатах уверены в необходимости вывести американскую армию с территории Сирии. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Рэндал Пол, который считает, что «борьба не является США». Разбросанные по Сирии 900 американских солдат становятся мишенью, а не сдерживающим фактором.