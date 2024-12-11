Артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

«Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск “Центр” уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО», — сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны отметили, что артиллеристы получили координаты от разведчиков соединения. Расчет навел орудие и точными выстрелами уничтожил опорный пункт, замаскированный в лесополосе. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчётами беспилотных летательных аппаратов, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.