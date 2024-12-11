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Артиллеристы уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек — РАИ Новости. Артиллеристы 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в Запорожской области уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе, рассказал журналистам командир артдивизиона с позывным «Проспект».

Источник: © РИА Новости

«Расчет 152-мм орудия Д-20 получил целеуказания от разведчиков, навелся и точным попаданием “разобрал” замаскированное в лесополосе укрепление ВСУ», — сказал он.

По словам офицера, российские артиллеристы на запорожском направлении работают по позициям противника каждый день, затрачивая всего несколько минут от получения координат целей до открытия огня.

«Задача дивизиона — это артиллерийская поддержка и подготовка наступательных действий, артиллерийская поддержка в полосе обороны нашего полка. Работаем каждый день, цели идут, подавляем работу артиллерии противника, пехоту уничтожаем. Все задачи выполняем успешно», — рассказал «Проспект».