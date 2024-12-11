Артиллеристы уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области

«Расчет 152-мм орудия Д-20 получил целеуказания от разведчиков, навелся и точным попаданием “разобрал” замаскированное в лесополосе укрепление ВСУ», — сказал он.
По словам офицера, российские артиллеристы на запорожском направлении работают по позициям противника каждый день, затрачивая всего несколько минут от получения координат целей до открытия огня.
«Задача дивизиона — это артиллерийская поддержка и подготовка наступательных действий, артиллерийская поддержка в полосе обороны нашего полка. Работаем каждый день, цели идут, подавляем работу артиллерии противника, пехоту уничтожаем. Все задачи выполняем успешно», — рассказал «Проспект».