НАТО активно перебрасывает военную технику из стран Европы в Польшу, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, масштабы перемещений настолько велики, что они заметны на европейских автомагистралях.
Лебедев предоставил фотоматериалы с автобана А63 во Франции и видео из Германии, снятое вблизи Магдебурга. На кадрах запечатлены колонны грузовиков с военной техникой НАТО. Кроме того, он поделился видеозаписью из польского порта Свиноуйсьце, где наблюдается значительное скопление кораблей.
По словам одного из источников Лебедева, количество военных грузовиков на польских дорогах поражает. Большинство техники, по описанию, относится к 70−80-м годам прошлого века.
Лебедев отметил, что объемы перебрасываемого вооружения и техники в Польшу напоминают подготовку к серьезному военному конфликту. По его мнению, масштабы вооружения Польши значительно превышают те, что были направлены Украине перед началом СВО.
Ранее глава польского министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заверил, что предложения о направлении военнослужащих НАТО на Украину — это спекуляции.