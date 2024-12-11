Координатор подполья Лебедев: НАТО перебрасывает военную технику в Польшу

Лебедев предоставил фотоматериалы с автобана А63 во Франции и видео из Германии, снятое вблизи Магдебурга. На кадрах запечатлены колонны грузовиков с военной техникой НАТО. Кроме того, он поделился видеозаписью из польского порта Свиноуйсьце, где наблюдается значительное скопление кораблей.