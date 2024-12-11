Таганрог подвергся ракетной атаке

В 4:30 мск в Таганроге объявили воздушную тревогу, мэр Светлана Камбулова сообщила об атаке беспилотников и попросила таганрожцев принять меры безопасности. «По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она. В 6:02 мск тревогу отменили.