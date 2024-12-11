Таганрог подвергся ракетной атаке

Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, 14 машин сгорели на парковке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«По предварительным данным никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется», — написал он в телеграм-канале.
Таганрог расположен на юго-западе Ростовской области, между Ростовом-на-Дону и Мариуполем.
В 4:30 мск в Таганроге объявили воздушную тревогу, мэр Светлана Камбулова сообщила об атаке беспилотников и попросила таганрожцев принять меры безопасности. «По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она. В 6:02 мск тревогу отменили.
Этой ночью атаке подвергся и Брянск, там в результате атаки беспилотника произошел пожар на производственном предприятии, возгорание удалось потушить.
Неделю назад, 4 декабря, рядом с Таганрогом сбили 12 дронов.