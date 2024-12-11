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Таганрог подвергся ракетной атаке

Сгорели 14 припаркованных автомобилей, повреждения получило промпредприятие, но пострадавших нет. Воздушную тревогу в Таганроге объявили в 4:30 мск, она действовала полтора часа.

Источник: ТАСС

Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, 14 машин сгорели на парковке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется», — написал он в телеграм-канале.

Таганрог расположен на юго-западе Ростовской области, между Ростовом-на-Дону и Мариуполем.

В 4:30 мск в Таганроге объявили воздушную тревогу, мэр Светлана Камбулова сообщила об атаке беспилотников и попросила таганрожцев принять меры безопасности. «По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она. В 6:02 мск тревогу отменили.

Этой ночью атаке подвергся и Брянск, там в результате атаки беспилотника произошел пожар на производственном предприятии, возгорание удалось потушить.

Неделю назад, 4 декабря, рядом с Таганрогом сбили 12 дронов.