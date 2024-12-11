Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае простились с погибшим летом на СВО Эдуардом Хафизовым

У мужчины остались жена и дочка.

Источник: Reuters

Прощание с погибшим в июне на СВО Эдуардом Хафизовым прошло в Бардымском округе Пермского края 10 декабря.

Рядового проводили в последний путь в селе Краснояр-II.

«В митинге приняли участие представители администрации округа, районного военкомата, родные и близкие военнослужащего», — сообщили в администрации округа.

Эдуард Хафизов родился 6 марта 1978 года в Барде. Здесь он окончил школу и поступил в училище, где получил профессию водитель. В 1996 — 1998 годы служил в армии.

«15 мая 2024 года он заключил контракт для прохождения военной службы. Погиб 21 июня 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Ему было 46 лет. У него остались супруга и дочь. Выражаем нашу поддержку и соболезнования семье и близким погибшего», — сообщили в администрации Бардымского округа.