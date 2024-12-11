В Пермском крае простились с погибшим летом на СВО Эдуардом Хафизовым

Прощание с погибшим в июне на СВО Эдуардом Хафизовым прошло в Бардымском округе Пермского края 10 декабря.
Рядового проводили в последний путь в селе Краснояр-II.
«В митинге приняли участие представители администрации округа, районного военкомата, родные и близкие военнослужащего», — сообщили в администрации округа.
Эдуард Хафизов родился 6 марта 1978 года в Барде. Здесь он окончил школу и поступил в училище, где получил профессию водитель. В 1996 — 1998 годы служил в армии.
«15 мая 2024 года он заключил контракт для прохождения военной службы. Погиб 21 июня 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Ему было 46 лет. У него остались супруга и дочь. Выражаем нашу поддержку и соболезнования семье и близким погибшего», — сообщили в администрации Бардымского округа.