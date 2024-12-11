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В районе Башкирии размер выплаты контрактникам СВО вырос до 500 тысяч рублей

В районе Башкирии размер выплаты контрактникам СВО вырос до 500 тысяч рублей.

Источник: Башинформ

В Белорецком районе увеличили размер единовременной выплаты заключившим контракт с минобороны о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции. Теперь в муниципалитете она составляет 500 тысяч рублей, сообщила местная администрация в своих соцсетях. Мера действует до конца декабря 2024 года.

Ранее размер единовременной выплаты контрактникам увеличили до 500 тысяч рублей в Учалах и Учалинском районе, а также до 300 тысяч рублей в Нефтекамске. Столько же получат будущие воины в Туймазах и Туймазинском районе.

Сегодня «Башинформ» сообщил, что правительство Башкирии продлило до 31 декабря 2024 года срок действия единовременной выплаты 505 тысяч рублей для военнослужащих, подписавших контракт с министерством обороны России и направленных на военную службу с пункта отбора в Уфе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Таким образом, с учётом федеральных выплат и надбавок муниципалитетов, новые контрактники получат до 1305000 рублей сразу, а затем по 210 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, участникам спецоперации от Башкирии и членам их семей положено более 40 видов льгот и компенсаций, в том числе бесплатное обучение и земельные участки, путёвки в санатории, освобождение от некоторых налогов и многое другое.