В районе Башкирии размер выплаты контрактникам СВО вырос до 500 тысяч рублей.

В Белорецком районе увеличили размер единовременной выплаты заключившим контракт с минобороны о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции. Теперь в муниципалитете она составляет 500 тысяч рублей, сообщила местная администрация в своих соцсетях. Мера действует до конца декабря 2024 года.