Снайперские пары российских десантников ежедневно уничтожают живую силу противника, оказывая поддержку штурмовым группам ВДВ в одном из приграничных районов Курской области. Также они срывают ротации украинских подразделений и доставку боеприпасов, продовольствия, ведут наблюдение за перемещениями противника.
«После учета и сопоставления всех факторов, влияющих на стрельбу снайпера, такие как направление ветра, дистанции до цели и другие, второй номер дал целеуказание, а первый открыл огонь на поражение. Первым выстрелом, с дистанции более 1 000 метров был уничтожен противник в лесопосадке. Далее снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь, уничтожив ещё троих боевиков киевского режима», — сказали там.
Снайперы отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ с первого дня принимают участие в специальной военной операции. На их счету — несколько десятков уничтоженных украинских националистов в приграничных районах Курской области, добавили в ведомстве.