Минобороны сообщило об уничтожении группы военных ВСУ в Курской области

«После учета и сопоставления всех факторов, влияющих на стрельбу снайпера, такие как направление ветра, дистанции до цели и другие, второй номер дал целеуказание, а первый открыл огонь на поражение. Первым выстрелом, с дистанции более 1 000 метров был уничтожен противник в лесопосадке. Далее снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь, уничтожив ещё троих боевиков киевского режима», — сказали там.