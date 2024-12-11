В Таганроге после ракетной атаки повреждена котельная, в 27 домах нет тепла

Котельная повреждена на улице Циолковского, сообщила Камбулова в Telegram. Специалисты планируют восстановить ее к полудню. Глава города заявила, что горожане «снова столкнулись с серьезными вызовами». Она призвала не поддаваться панике, не распространять недостоверную информацию и не выкладывать видеозаписи, «которыми могут воспользоваться наши враги». По словам мэра, «город функционирует в обычном режиме».