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В Таганроге после ракетной атаки повреждена котельная, в 27 домах нет тепла

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила о повреждении котельной в городе. Она не уточнила причину, но города ранее подвергся ракетной атаке. Без теплоснабжения остаются 27 многоквартирных домов.

Источник: AP 2024

Котельная повреждена на улице Циолковского, сообщила Камбулова в Telegram. Специалисты планируют восстановить ее к полудню. Глава города заявила, что горожане «снова столкнулись с серьезными вызовами». Она призвала не поддаваться панике, не распространять недостоверную информацию и не выкладывать видеозаписи, «которыми могут воспользоваться наши враги». По словам мэра, «город функционирует в обычном режиме».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщал, что Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Минобороны России о ракетной атаке не сообщало. Ведомство утром отчиталось об уничтожении ночью над Брянской областью 14 беспилотников самолетного типа. В Брянске, как сообщал губернатор Александр Богомаз, горел производственный объект.