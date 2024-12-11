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После ракетной атаки: в Таганроге 27 многоэтажек остались без тепла из-за повреждения котельной

Ростовская область, 11 декабря 2024. DON24.RU. В Таганроге 27 многоэтажек остались без теплоснабжения из-за повреждения в результате ракетной атаки котельной на улице Циолковского.

Источник: Don24.ru

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, специалисты планируют к 12:00 восстановить работу котельной.

«Еще раз обращаюсь к вам, дорогие таганрожцы. Мы снова столкнулись с серьезными вызовами. Не поддавайтесь панике, не распространяйте недостоверную информацию. Убедительно прошу не выкладывать в сеть какие- либо видео, которыми могут воспользоваться наши враги», — добавила Светлана Камбулова.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной ракетной атаки в Таганроге пострадало промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По последней информации, в городе оцепили район повреждения при ракетной атаке.

Глава Таганрога Светлана Камбулова отмечает, что город функционирует в обычном режиме.

«Жизнь продолжается несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся!» — написала она.