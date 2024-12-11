После ракетной атаки: в Таганроге 27 многоэтажек остались без тепла из-за повреждения котельной

«Еще раз обращаюсь к вам, дорогие таганрожцы. Мы снова столкнулись с серьезными вызовами. Не поддавайтесь панике, не распространяйте недостоверную информацию. Убедительно прошу не выкладывать в сеть какие- либо видео, которыми могут воспользоваться наши враги», — добавила Светлана Камбулова.