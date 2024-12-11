В Новосибирске набирают добровольцев в отряд БАРС «Орион»

В Новосибирске создают подразделение Вооруженных сил Российской Федерации — добровольческий отряд БАРС «Орион». Командовать сибирскими «Барсами» будет создатель батальона «Вега», зампред Законодательного собрания НСО Андрей Панферов.
В отряд требуются граждане в возрасте от 18 до 65 лет, способные выполнить боевую задачу.
Контракт можно заключить на 6, 8 или 12 месяцев. Денежное содержание за участие в СВО — от 210 000 ₽ в месяц.
Гарантии:
— выплата за участие в активных боевых действиях — 8 000 ₽ в сутки;
— вознаграждение за уничтожение или захват военной техники противника — от 50 000 до 1 000 000 ₽;
— единовременная выплата при награждении государственными наградами — от 45% до 445% денежного содержания);
— единовременная выплата в следствии увечья — 3 000 000 ₽;
— сохранение пенсии за выслугу лет для военных пенсионеров;
— продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение;
— статус ветерана боевых действий;
— кредитные и налоговые каникулы.
Запись в отряд БАРС «Орион» и получение дополнительной информации:
+7 993 005 79 07 (WhatsApp, Telegram).
+7 993 005 77 16, +7 993 005 82 20 (беседа).
Екатерина СОСНИНА.