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В Новосибирске набирают добровольцев в отряд БАРС «Орион»

Командовать отрядом будет комбат «Веги» Андрей Панферов.

Источник: Заксобрание Новосибирской области

В Новосибирске создают подразделение Вооруженных сил Российской Федерации — добровольческий отряд БАРС «Орион». Командовать сибирскими «Барсами» будет создатель батальона «Вега», зампред Законодательного собрания НСО Андрей Панферов.

В отряд требуются граждане в возрасте от 18 до 65 лет, способные выполнить боевую задачу.

Контракт можно заключить на 6, 8 или 12 месяцев. Денежное содержание за участие в СВО — от 210 000 ₽ в месяц.

Гарантии:

— выплата за участие в активных боевых действиях — 8 000 ₽ в сутки;

— вознаграждение за уничтожение или захват военной техники противника — от 50 000 до 1 000 000 ₽;

— единовременная выплата при награждении государственными наградами — от 45% до 445% денежного содержания);

— единовременная выплата в следствии увечья — 3 000 000 ₽;

— сохранение пенсии за выслугу лет для военных пенсионеров;

— продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение;

— статус ветерана боевых действий;

— кредитные и налоговые каникулы.

Запись в отряд БАРС «Орион» и получение дополнительной информации:

+7 993 005 79 07 (WhatsApp, Telegram).

+7 993 005 77 16, +7 993 005 82 20 (беседа).

Екатерина СОСНИНА.