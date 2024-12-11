В Волгограде открыли обновленные реабилитационные центры для бойцов СВО

«Для этой площадки в Центральном районе закуплено 18 единиц техники на общую сумму более миллиона рублей, — отметил заместитель председателя комитета социальной защиты населения региона Алексей Завражин. — Плановая работа в этом направлении продолжается, ранее новое оборудование поступило в центр “Вдохновение”, в планах — поставка спецоборудования еще в 5 отделений».