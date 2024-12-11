Первый замминистра здравоохранения Воронежской области ушел в зону СВО

Олег Минаков, ранее занимавший пост первого замминистра здравоохранения Воронежской области, подписал контракт с Минобороны и уехал в зону СВО, сообщили в региональном минздраве. Сейчас Минаков работает в военном госпитале.
На днях стало известно, кто занял пост первого заместителя министра здравоохранения Воронежской области. С 9 декабря в должность вступил Александр Королюк, сообщили в ведомстве.
Ранее Александр Сергеевич возглавлял Павловскую райбольницу (он руководил медучреждением почти 16 лет). Исполняющей обязанности главного врача больницы в Павловске назначили Ольгу Оськину.
Александр Королюк родом из Боброва. В 1997-м он окончил Воронежскую медакадемию по специальности «стоматология». После окончания медакадемии работал в Бобровской райбольнице. Должность главврача больницы в Павловске занял в 2008-м.