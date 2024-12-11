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Первый замминистра здравоохранения Воронежской области ушел в зону СВО

Его сменил на посту Александр Королюк.

Источник: Александр Королюк, фото воронежского минздрава

Олег Минаков, ранее занимавший пост первого замминистра здравоохранения Воронежской области, подписал контракт с Минобороны и уехал в зону СВО, сообщили в региональном минздраве. Сейчас Минаков работает в военном госпитале.

На днях стало известно, кто занял пост первого заместителя министра здравоохранения Воронежской области. С 9 декабря в должность вступил Александр Королюк, сообщили в ведомстве.

Ранее Александр Сергеевич возглавлял Павловскую райбольницу (он руководил медучреждением почти 16 лет). Исполняющей обязанности главного врача больницы в Павловске назначили Ольгу Оськину.

Александр Королюк родом из Боброва. В 1997-м он окончил Воронежскую медакадемию по специальности «стоматология». После окончания медакадемии работал в Бобровской райбольнице. Должность главврача больницы в Павловске занял в 2008-м.