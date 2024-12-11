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Школы Таганрога после ночной ракетной атаки будут работать в обычном режиме

Образовательные учреждения Таганрога продолжат работу в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Школы Таганрога после ночной ракетной атаки продолжат свою работу. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщили в пресс-службе врио главы региона.

— Все образовательные учреждения работают в обычном режиме, — проинформировали власти.

Ситуацию с учреждениями образования прокомментировали в связи со слухами о том, что часть заведений якобы перешли на дистанционное обучение.

Напомним, в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждения получило промышленное предприятие, на парковке сгорели 14 машин. Предварительно, пострадавших нет.

Также была повреждена котельная на улице Циолковского. После этого пропало отопление в 27 многоквартирных домах. Завершить ремонт на котельной обещают сегодня к 12 часам.