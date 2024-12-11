Ещё один видный арестант из Приморья убывает из-под стражи в зону СВО

Ранее в зону СВО отправились: бывшие мэры Владивостока Олег Гуменюк и Игорь Пушкарёв, приговорённые к длительным срокам лишения свободы за коррупцию и злоупотребления полномочиями, и бывший мэр Большого Камня Рустям Абушаев, обвинённый в махинациях с муниципальными земельными участками. Абушаев в зоне боевых действий оказался едва ли не более успешен, чем в кресле градоначальника: получил медаль «За храбрость» II степени и Орден Мужества, стал комбатом приморского добровольческого батальона «Тигр».