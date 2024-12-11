Ещё один видный арестант из Приморья убывает из-под стражи в зону СВО

Постановлением Ленинского районного суда бывший руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев, осуждённый к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за коррупционные преступления при заключении муниципальных контрактов с «нужными» подрядчиками, освобождён из-под стражи. Приморский краевой суд ещё может обжаловать решение городского районного суда.
Судебная пресс-служба подчёркивает, что «уголовное преследование в отношении Галиева С. Ф. по уголовному делу приостановлено на стадии подготовки к апелляционному производству». Контракт с Вооружёнными Силами РФ он уже заключил, ходатайство об освобождении бывшего ответственного за городские парки и зоны отдыха подал начальник пункта отбора на военную службу.
Ранее в зону СВО отправились: бывшие мэры Владивостока Олег Гуменюк и Игорь Пушкарёв, приговорённые к длительным срокам лишения свободы за коррупцию и злоупотребления полномочиями, и бывший мэр Большого Камня Рустям Абушаев, обвинённый в махинациях с муниципальными земельными участками. Абушаев в зоне боевых действий оказался едва ли не более успешен, чем в кресле градоначальника: получил медаль «За храбрость» II степени и Орден Мужества, стал комбатом приморского добровольческого батальона «Тигр».