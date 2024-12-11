Силы ПВО сбили БПЛА в небе над Ростовской областью

В небе над Ростовской областью сбили беспилотный летательный аппарат. Эту информацию утром 11 декабря в своем телеграм-канале опубликовал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Средства ПВО сработали под Каменском. Уничтожен один БПЛА противника. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Напомним, также сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждения получило промышленное предприятие, 14 сгорели на парковке. Предварительно, пострадавших в этих случаях нет.
Также была повреждена котельная на улице Циолковского. После этого пропало отопление в 27 многоквартирных домах. Завершить ремонт на котельной обещают сегодня к 12 часам. Ситуацию с восстановлением тепла контролирует прокуратура.