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Силы ПВО сбили БПЛА в небе над Ростовской областью

Беспилотник ликвидировали в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Ростовской областью сбили беспилотный летательный аппарат. Эту информацию утром 11 декабря в своем телеграм-канале опубликовал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Средства ПВО сработали под Каменском. Уничтожен один БПЛА противника. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Напомним, также сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждения получило промышленное предприятие, 14 сгорели на парковке. Предварительно, пострадавших в этих случаях нет.

Также была повреждена котельная на улице Циолковского. После этого пропало отопление в 27 многоквартирных домах. Завершить ремонт на котельной обещают сегодня к 12 часам. Ситуацию с восстановлением тепла контролирует прокуратура.