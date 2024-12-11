Текслер: В Челябинской области везде должны быть памятные знаки героям СВО

«Считаю, что у нас в каждом районном центре, в каждом городе должны быть соответствующие монументы, памятники, стеллы, посвященные ребятам. (…) Уверен, что и у местных властей есть такие возможности, в том числе через инициативное бюджетирование. (…) Мы считаем, что в нашем регионе везде должны быть памятные знаки. Это очень важно и для молодого поколения, это очень важно для детей, для семей наших ребят и вообще для всех», — сказал губернатор.