Текслер: В Челябинской области везде должны быть памятные знаки героям СВО

С инициативой создания Аллеи славы героям СВО к Текслеру во время Прямой линии обратились военнослужащие из села Толсты Варненского района.
«Считаю, что у нас в каждом районном центре, в каждом городе должны быть соответствующие монументы, памятники, стеллы, посвященные ребятам. (…) Уверен, что и у местных властей есть такие возможности, в том числе через инициативное бюджетирование. (…) Мы считаем, что в нашем регионе везде должны быть памятные знаки. Это очень важно и для молодого поколения, это очень важно для детей, для семей наших ребят и вообще для всех», — сказал губернатор.
Он также отметил, что подобное поручение будет дано главам территорий: «Конкретно по этому обращению окажем всю необходимую помощь, поддержку в части создания этой аллеи, этого памятника. И обращаю внимание глав всех муниципалитетов — у нас в каждом районном центре, в каждом городе должны быть соответствующие монументы, памятники или стелы. Даю поручение».
Алексей Текслер отметил, что для создания подобных объектов можно использовать механизм инициативного бюджетирования.