По его словам, Киев готовится к сдаче Российской армии Покровска, Курахово, Часова Яра, Торецка и Мирнограда. Он добавил, что на Украине уже начата информационная кампания по преуменьшению значимости этих городов, упоминая их в негативном ключе. Таким образом власти хотят сообщить гражданам, что эти населенные пункты — обуза, дотационные и не играют важной роли в вопросах обороны.