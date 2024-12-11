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Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР

Украинские власти дали приказ через подконтрольные СМИ подготавливать общественность к сдаче пяти городов в Донецкой народной республике. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Киев готовится к сдаче Российской армии Покровска, Курахово, Часова Яра, Торецка и Мирнограда. Он добавил, что на Украине уже начата информационная кампания по преуменьшению значимости этих городов, упоминая их в негативном ключе. Таким образом власти хотят сообщить гражданам, что эти населенные пункты — обуза, дотационные и не играют важной роли в вопросах обороны.

Ранее Рогов сообщил о попадании украинских военных в окружение южнее Курахово. Он посоветовал находящимся в окружении солдатам сдаться в плен.