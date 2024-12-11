Минсельхоз Иркутской области передал в зону СВО три автомобиля

«Это уже вторая наша отправка автомобильной техники в воинские формирования, участвующие в специальной военной операции. Помощь фронту и участникам специальной военной операции этим не ограничивается. Мы и дальше продолжим взаимодействие с отраслевыми союзами региона и сельхозтоваропроизводителями для реализации нашего общего дела», — сказал Илья Сумароков.