Минсельхоз Иркутской области передал в зону СВО три автомобиля

Минсельхоз Приангарья передало для нужд СВО еще три автомобиля — два «УАЗ — Фермер» и один автобус КАВЗ. Машины с лозунгом «Своим от аграриев Приангарья» отправят бойцам в соответствующие войсковые части. Подготовку и ремонт второй партии транспортных средств провели на предприятии АО «Облагроснаб». Машины оснастили специальным снаряжением и установили антидроновые сети, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, специалисты областной службы Гостехнадзора проверили готовность техники — все транспортные средства готовы к выполнению боевых задач.
«Это уже вторая наша отправка автомобильной техники в воинские формирования, участвующие в специальной военной операции. Помощь фронту и участникам специальной военной операции этим не ограничивается. Мы и дальше продолжим взаимодействие с отраслевыми союзами региона и сельхозтоваропроизводителями для реализации нашего общего дела», — сказал Илья Сумароков.
По словам министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, с начала специальной военной операции министерство совместно с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств, Агросоюзом и представителями дилеров сельскохозяйственной техники региона неоднократно участвовало в организации сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО.