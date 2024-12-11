Треш-стримеру Прокудину дали 2,5 года колонии за оскорбление участников СВО

Как ранее сообщалось информагентством, в марте 2023 года Прокудин в состоянии алкогольного опьянения во время видеотрансляции в своей квартире в Волгограде оскорбил своими высказываниями верующих. В августе этого же года он также во время очередной трансляции нелицеприятно высказался об участниках специальной военной операции. Но блогер все не унимался. В апреле 2024 году уже на съемной квартире в Саратове он проехался и по пожилым людям.