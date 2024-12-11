Бойцы «Центра» отразили десять контратак ВСУ за сутки

По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики.