Бойцы «Центра» отразили десять контратак ВСУ за сутки

По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики.
«Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, три 152-мм орудия Д-20, две 152-мм гаубицы “Мста-Б” и 122-мм гаубицу Д-30», — говорится в сообщении ведомства.