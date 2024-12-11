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Бойцы «Центра» отразили десять контратак ВСУ за сутки

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и бронетранспортер М113 производства США, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики.

«Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, три 152-мм орудия Д-20, две 152-мм гаубицы “Мста-Б” и 122-мм гаубицу Д-30», — говорится в сообщении ведомства.