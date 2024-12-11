Российская ПВО сбила четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 559 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 725 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 411 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 138 единиц специальной военной автомобильной техники.