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Российская ПВО сбила четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 32 беспилотника самолетного типа в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 559 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 725 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 411 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 138 единиц специальной военной автомобильной техники.