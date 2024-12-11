Прощание с погибшим в зоне СВО 57-летним сварщиком пройдет под Волгоградом

Виталий Олегович родился в 1967 году в Ташкенте, получил профессию электрогазосварщика, отслужил в армии. Контракт с Минобороны он заключил в августе 2024-го, рассказывают земляки.
«С 9 августа он исполнял обязанности командира гранатометного отделения взвода огневой поддержки второй штурмовой роты второго мотострелкового батальона. И погиб 19 октября на территории ДНР», — подтверждают в Telegram администрации Новоаннинского района.
Проститься с Виталием Золотухиным все желающие смогут в хуторе Троицком на улице Центральной, 13. Здесь же состоится отпевание погибшего. Последний покой он обретет на кладбище в поселке Панфилово.
«Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Виталий Олегович навсегда останется в нашей памяти как герой», — обращаются к родственникам погибшего военнослужащего в Новоаннинской райадминистрации.