Главное из брифинга Минобороны 11 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери противника в живой силе достигли 440 человек. Также ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, семь автомобилей, три 152-мм орудия Д-20, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.