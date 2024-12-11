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Главное из брифинга Минобороны 11 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 11 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Река/ТАСС

Группа «Север» наносит удары ВСУ на Харьковском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки за прошедшие сутки поразили десантно-штурмовую бригаду ВСУ и пограничный отряд в районах города Первомайского и села Алисовка Харьковской области.

Потери ВСУ в живой силе достигли 25 человек. Также ВС РФ уничтожили две 122-мм гаубицы Д-30 противника.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Потери ВСУ в зоне действия группы «Запад» достигли 515 человек

Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся удар по живой силе и технике восьми бригад противника в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны ДНР и Серебрянского лесничества.

Российские военнослужащие отбили 11 контратак боевиков ВСУ.

Противник потерял до 515 военнослужащих, три пикапа, 122-мм гаубицу Д-30, три 105-мм орудия М119, склад с боеприпасами и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Бойцы «Юга» уничтожили два склада боеприпасов ВСУ

Военнослужащие «Южной» группы войск заняли выгодные позиции, нанеся поражение семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка ДНР.

Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих. Противник лишился боевой бронированной машины «Козак» и пикапа. Также российские военнослужащие уничтожили два склада боеприпасов.

Военнослужащие «Центра» отразили 10 контратак противника

Подразделения «Центральной» группировки войск продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение восьми бригадам противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино ДНР.

Российские военнослужащие отбили 10 контратак боевиков ВСУ.

Потери противника в живой силе достигли 440 человек. Также ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, семь автомобилей, три 152-мм орудия Д-20, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Группа «Восток» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Восточной» группировки войск продвинулись по переднему краю, нанеся поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое ДНР.

Российские подразделения за сутки отразили три контратаки штурмовиков ВСУ.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и «MaxxPro», три автомобиля, 155-мм САУ «Богдана», две 152-мм САУ «Акация» и 122-мм САУ «Гвоздика».

Группа «Днепр» наносит удары по противнику в двух регионах

Подразделения группы «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 141 районе

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Средства ПВО за сутки сбили 32 БПЛА самолетного типа и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.