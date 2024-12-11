Группа «Север» наносит удары ВСУ на Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки за прошедшие сутки поразили десантно-штурмовую бригаду ВСУ и пограничный отряд в районах города Первомайского и села Алисовка Харьковской области.
Потери ВСУ в живой силе достигли 25 человек. Также ВС РФ уничтожили две 122-мм гаубицы Д-30 противника.
Потери ВСУ в зоне действия группы «Запад» достигли 515 человек
Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся удар по живой силе и технике восьми бригад противника в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны ДНР и Серебрянского лесничества.
Российские военнослужащие отбили 11 контратак боевиков ВСУ.
Противник потерял до 515 военнослужащих, три пикапа, 122-мм гаубицу Д-30, три 105-мм орудия М119, склад с боеприпасами и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Бойцы «Юга» уничтожили два склада боеприпасов ВСУ
Военнослужащие «Южной» группы войск заняли выгодные позиции, нанеся поражение семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка ДНР.
Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих. Противник лишился боевой бронированной машины «Козак» и пикапа. Также российские военнослужащие уничтожили два склада боеприпасов.
Военнослужащие «Центра» отразили 10 контратак противника
Подразделения «Центральной» группировки войск продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение восьми бригадам противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино ДНР.
Российские военнослужащие отбили 10 контратак боевиков ВСУ.
Потери противника в живой силе достигли 440 человек. Также ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, семь автомобилей, три 152-мм орудия Д-20, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.
Группа «Восток» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Восточной» группировки войск продвинулись по переднему краю, нанеся поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое ДНР.
Российские подразделения за сутки отразили три контратаки штурмовиков ВСУ.
Потери противника составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и «MaxxPro», три автомобиля, 155-мм САУ «Богдана», две 152-мм САУ «Акация» и 122-мм САУ «Гвоздика».
Группа «Днепр» наносит удары по противнику в двух регионах
Подразделения группы «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области.
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 141 районе
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Средства ПВО за сутки сбили 32 БПЛА самолетного типа и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.