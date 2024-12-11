Выставку трофейной техники ВСУ и стран НАТО откроют в Новочеркасске

В Новочеркасске с 12 по 15 декабря (с 10 до 16 часов) будет работать выставка трофейной техники ВСУ и стран НАТО. Посетить экспозицию могут все желающие, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Юрий Лысенко.