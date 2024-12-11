Выставку трофейной техники ВСУ и стран НАТО откроют в Новочеркасске

В Новочеркасске с 12 по 15 декабря (с 10 до 16 часов) будет работать выставка трофейной техники ВСУ и стран НАТО. Посетить экспозицию могут все желающие, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Юрий Лысенко.
На площади Ермака покажут трофеи, захваченные бойцами ЮВО на Донецком и Авдеевском направлениях в ходе специальной операции. Речь идет о технике, стрелковом оружии, противотанковых средствах вооружения и БПЛА.
В частности, на площадке представят:
— боевые машины пехоты М2 «Брэдли» (США), «Мардер» (Германия), CV90 (Швеция) и БМП-1У (Украина), М-80 (Югославия);
— бронетранспортеры М113А4 и Cougar MRAP (США), М113G3DK (Дания), FV 103 Spartan (Великобритания), VAB (Франция);
— бронеавтомобили Roshel (Канада), «Варта», «Козак-2М1», БТР-3Е1 и БТР-4Е (Украина);
Кроме того, можно будет увидеть многоцелевой автомобиль повышенной проходимости HMMWV «Хамви» (США), украинский танк Т-64БВ «Булат» и гусеничный наземный беспилотник THeMIS Transport (Эстония).
Планируются экскурсии, на которых будут рассказывать об экспонатах и обстоятельствах, при которых их захватили. Также посетителей угостят солдатской кашей и горячим чаем.
— Благодарю Министерство обороны России за организацию такого масштабного мероприятия. Приглашаю посетить экспозицию, которая наглядно демонстрирует мужество и героизм наших соотечественников, — добавил Юрий Лысенко.