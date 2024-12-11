Заседание оперативного штаба провели в Таганроге после ракетной атаки

Напомним, прошедшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Известно, что повреждения получило промышленное предприятие, а на парковке сгорели 14 машин. После этого территория была оцеплена. Также из-за повреждения котельной без тепла временно остались жители 27 домов.