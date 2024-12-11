Заседание оперативного штаба провели в Таганроге после ракетной атаки

В Таганроге после ракетного удара провели заседание оперативного штаба, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.
— Обсудили первоочередные задачи. Еще раз обратила внимание на обязательное информирование людей о действиях во время возможных атак, — рассказала Светлана Камбулова.
Также руководитель таганрогской администрации потребовала проконтролировать ситуацию с доступом к убежищам. Позже чиновник вновь напомнила жителям города о существовании специальной карты и списка укрытий.
Напомним, прошедшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Известно, что повреждения получило промышленное предприятие, а на парковке сгорели 14 машин. После этого территория была оцеплена. Также из-за повреждения котельной без тепла временно остались жители 27 домов.