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Заседание оперативного штаба провели в Таганроге после ракетной атаки

В Таганроге ракетную атаку и ее последствия обсудили на заседании оперштаба.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после ракетного удара провели заседание оперативного штаба, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.

— Обсудили первоочередные задачи. Еще раз обратила внимание на обязательное информирование людей о действиях во время возможных атак, — рассказала Светлана Камбулова.

Также руководитель таганрогской администрации потребовала проконтролировать ситуацию с доступом к убежищам. Позже чиновник вновь напомнила жителям города о существовании специальной карты и списка укрытий.

Напомним, прошедшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Известно, что повреждения получило промышленное предприятие, а на парковке сгорели 14 машин. После этого территория была оцеплена. Также из-за повреждения котельной без тепла временно остались жители 27 домов.