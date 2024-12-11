В Новоаннинском скорбят о погибшем в СВО мобилизованном Вячеславе Шихове

Администрация Новоаннинского района с глубоким прискорбием сообщила о гибели в зоне специальной военной операции Вячеслава Шихова. Это вторая трагическая весть за 11 декабря — ранее стало известно о прощании с Виталием Золотухиным.
Вячеслав Шихов — местный житель, уроженец поселка Тростянский. Он окончил профучилище и отслужил в армии с 2009-го по 2010 годы. В зону СВО был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022-го, служил старшим механиком-водителем мотострелкового отделения и пробыл на линии соприкосновения два года и два месяца. Его не стало 25 ноября.
«Смерть Вячеслава связана с исполнением им воинского долга. Соболезнуем его родным и близким», — говорится в некрологе, размещенном в Telegram-канале райадминистрации.
Прощание с 34-летним погибшим пройдет 12 декабря в хуторе Прудки Михайловского района.