В Новоаннинском скорбят о погибшем в СВО мобилизованном Вячеславе Шихове

Вячеслав Шихов — местный житель, уроженец поселка Тростянский. Он окончил профучилище и отслужил в армии с 2009-го по 2010 годы. В зону СВО был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022-го, служил старшим механиком-водителем мотострелкового отделения и пробыл на линии соприкосновения два года и два месяца. Его не стало 25 ноября.