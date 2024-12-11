Юрий Слюсарь увеличил единовременную выплату контрактникам

С 16 декабря вступает в силу постановление, согласно которому размер стимулирующей выплаты из областного бюджета будет увеличен с 400 тысяч до 1 млн рублей.
«Региональную стимулирующую выплату от Ростовской области смогут получить военнослужащие, призванные из любого субъекта Российской Федерации, вне зависимости от места прохождения военной службы. Порядок этих выплат определен Министерством обороны страны», — говорится в сообщении.
Отметим, эти деньги не учитываются при подсчете среднедушевого дохода семьи для получения социальных пособий и выплачиваются один раз при заключении контракта.
«Семьи участников в приоритетном порядке получают различные меры соцподдержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налогов. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря», — добавили в правительстве.