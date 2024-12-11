ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS

Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности «Орешник» с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Этот запуск стал ответом на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.