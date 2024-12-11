Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 11 декабря 2024 года

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проведет прямую линию, чтобы обсудить важные вопросы с жителями региона. Он отметил, что найти решение всех проблем сразу не получится, особенно в вопросах, связанных с переселенцами и земельными участками. Хинштейн также отметил, что работа городской власти Курска требует изменений из-за отсутствия коммуникации с людьми. Он предложил мэру Курска Игорю Куцаку проводить еженедельные обходы города для решения проблем на месте. Кроме того, Хинштейн поручил членам правительства вести аккаунты в соцсетях и отвечать на вопросы граждан, что станет частью оценки их эффективности.