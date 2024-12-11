Ход операции по уничтожению ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово. Отряд «Курские витязи» из Курской области, входящий в состав Дикой дивизии Донбасса, участвовал в освобождении села Плехово. Подразделение, состоящее преимущественно из добровольцев, поддерживало наступление более опытных отрядов.
ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка и Свердликово. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 200 человек, танк, три боевые машины пехоты Bradley производства США, семь автомобилей и шесть минометов. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 39 860 человек. Уничтожено 235 танков, 174 боевые машины пехоты, 123 бронетранспортера, 1 249 боевых бронированных машин, 1 111 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Заявления Хинштейна
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проведет прямую линию, чтобы обсудить важные вопросы с жителями региона. Он отметил, что найти решение всех проблем сразу не получится, особенно в вопросах, связанных с переселенцами и земельными участками. Хинштейн также отметил, что работа городской власти Курска требует изменений из-за отсутствия коммуникации с людьми. Он предложил мэру Курска Игорю Куцаку проводить еженедельные обходы города для решения проблем на месте. Кроме того, Хинштейн поручил членам правительства вести аккаунты в соцсетях и отвечать на вопросы граждан, что станет частью оценки их эффективности.