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На Украине графики отключения света будут применять минимум до весны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Отключения света на Украине продлятся как минимум до весны 2025 года, поскольку поврежденная энергосистема работает на грани своих возможностей. Об этом сообщил замминистра энергетики страны Роман Андарак.

Источник: Reuters

«Система работает на грани. Это не то, что мы имеем какие-то резервы и их не выдаем. Система работает по максимуму, собирая все», — приводит его слова украинское издание «Новости Live». Чиновник ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, продолжится ли применение графиков отключений электроэнергии как минимум до весны следующего года.

17 ноября ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и газодобычи, используемым для обеспечения работы военно-промышленного комплекса Украины. 28 ноября также был нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. После этого в стране начались веерные отключения света, которые продолжаются до сих пор.

Многие эксперты сходятся во мнении, что предстоящей зимой Украине не удастся избежать отключений, даже если не будет сильных морозов. Бывший глава Минэнерго Иван Плачков прогнозировал, что отопительный сезон станет катастрофой, и советовал гражданам искать знакомых в селах, где топят дровами. В свою очередь директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко высказал мнение, что при неблагоприятной погоде длительность отключений света может достигнуть 12−16 часов.

энергетика