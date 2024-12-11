На Украине графики отключения света будут применять минимум до весны

«Система работает на грани. Это не то, что мы имеем какие-то резервы и их не выдаем. Система работает по максимуму, собирая все», — приводит его слова украинское издание «Новости Live». Чиновник ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, продолжится ли применение графиков отключений электроэнергии как минимум до весны следующего года.