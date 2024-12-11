Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ

«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра», — написал он.
Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра», — написал он.
Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки.