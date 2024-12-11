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Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра», — написал он.

Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки.