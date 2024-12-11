Силы ПВО и Черноморского флота сбили пять БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Военные в Севастополе отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбиты пять и подавлены два беспилотника, объекты в городе не пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.