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Силы ПВО и Черноморского флота сбили пять БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Военные в Севастополе отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбиты пять и подавлены два беспилотника, объекты в городе не пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Наши военные отразили атаку ВСУ. В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 5 БПЛА и 2 БПЛА были подавлены средствами РЭБ», — написал он.

Продолжается контроль воздушной обстановки.