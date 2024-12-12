Жителям Соединённых Штатов следует задуматься, одобряют ли они атаки Вооружённых сил Украины по объектам в РФ, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Он прокомментировал удар ВСУ по Таганрогу. Речь идёт о применении американских ракет.
В частности, Боуз назвал случившееся безумием.
«Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?» — написал он в соцсети X*.
Напомним, Вооружённые силы Украины атаковали военный аэродром в Таганроге в Ростовской области. Они использовали шесть баллистических ракет ATACMS производства Соединённых Штатов.
В Минобороны РФ заявили, что при ударе ATACMS по аэродрому Таганрог пострадал личный состав.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.