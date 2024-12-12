Подоляк назвал предложение Орбана о прекращении огня «бессмысленным»

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня с РФ.
Он назвал данное предложение «бессмысленным».
Высказывание прозвучало в эфире украинского телеканала «Рада». Подоляк также сказал, что смысл инициативы заключается лишь в том, что она «позволит Орбану цитироваться».
Помимо этого, по версии Подоляка, прекращение огня «выгодно только российской стороне», а премьер-министр Венгрии «не может быть коммуникатором» между Украиной и Соединёнными Штатами.
«Он хочет играть роль человека, который имеет отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, который может что-то урегулировать, что-то от себя комментировать», — высказался Подоляк.
Напомним, Орбан заявил, что Будапешт предложил Киеву установить на Рождество прекращение огня и провести обмен военнопленными с Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что Зеленский отверг предложение Венгрии приостановить боевые действия на время Рождества, а также провести крупномасштабный обмен пленным.