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Минобороны: Две из шести ракет ATACMS сбиты ПВО над Таганрогом

Две из шести ракет ATACMS, атаковавших Таганрог, сбил ЗРПК «Панцирь». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что остальные четыре были отклонены с курса средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным ведомства, целью ВСУ был военный аэродром. В результате падения обломков есть пострадавшие среди личного состава. Незначительно повреждены два здания, три военных и несколько гражданских машин.

В Минобороны пообещали не оставить данную атаку без ответа. Будут предприняты соответствующие меры, подчеркивается в сообщении.

Напомним, Таганрог подвергся атаке со стороны ВСУ в ночь на 11 декабря. По данным властей, в результате удара одно из промышленных предприятий получило повреждения. Помимо этого, сгорели 14 транспортных средств.