Минобороны: Две из шести ракет ATACMS сбиты ПВО над Таганрогом

Уточняется, что остальные четыре были отклонены с курса средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По данным ведомства, целью ВСУ был военный аэродром. В результате падения обломков есть пострадавшие среди личного состава. Незначительно повреждены два здания, три военных и несколько гражданских машин.
В Минобороны пообещали не оставить данную атаку без ответа. Будут предприняты соответствующие меры, подчеркивается в сообщении.
Напомним, Таганрог подвергся атаке со стороны ВСУ в ночь на 11 декабря. По данным властей, в результате удара одно из промышленных предприятий получило повреждения. Помимо этого, сгорели 14 транспортных средств.