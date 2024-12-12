Мастер спорта по стрельбе вынесла на себе раненого сослуживца в зоне СВО

Мастер спорта по стрельбе Кристина Никитина проявила исключительную храбрость и самоотверженность, приняв участие в Специальной военной операции в качестве добровольца-снайпера. Об этом сообщает RT.
Выпускница детского дома, с юных лет мечтавшая о военной карьере, отправилась в зону боевых действий, продемонстрировав там не только высокое снайперское мастерство, но и невероятную выдержку.
Когда позиция отряда женщины была обнаружена противником, и ее напарник получил ранение, она, рискуя собственной жизнью, вынесла его с поля боя. Сняв с раненого лишнюю экипировку, Кристина самостоятельно дотащила его до своих, где боец был эвакуирован на носилках.
За время службы Кристина отслужила три шестимесячных контракта. Помимо выполнения обязанностей снайпера, ей не раз приходилось действовать и как штурмовику, обеспечивая отход своих подразделений. Даже после окончания контрактов, Кристина продолжает помогать армии, обучая добровольцев и занимаясь доставкой гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВС РФ с пробитой насквозь грудью вытащил двоих раненых боевых товарищей из-под обстрела ВСУ в ДНР. Все трое выжили благодаря его силе воли.