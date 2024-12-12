Мастер спорта по стрельбе вынесла на себе раненого сослуживца в зоне СВО

Когда позиция отряда женщины была обнаружена противником, и ее напарник получил ранение, она, рискуя собственной жизнью, вынесла его с поля боя. Сняв с раненого лишнюю экипировку, Кристина самостоятельно дотащила его до своих, где боец был эвакуирован на носилках.