Кадыров сообщил о сбитом дроне над зданием полка полиции в Грозном

«Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что осколки дрона повредили кровлю здания и выбили стекла окон. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило.
Ранее, 4 декабря, Кадыров сообщил об атаке дрона ВСУ на центр Грозного. Глава Чечни уточнил, что в результате атаки БПЛА была разрушена автозаправка и повреждена крыша полка полиции. Также пострадали мирные жители.
До этого, 29 октября, Кадыров сообщил, что беспилотник атаковал пустое здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Он уточнил, что в результате инцидента загорелась крыша, пострадавших не было.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.