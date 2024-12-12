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Кадыров сообщил о сбитом дроне над зданием полка полиции в Грозном

В Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике (ЧР) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что осколки дрона повредили кровлю здания и выбили стекла окон. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило.

Ранее, 4 декабря, Кадыров сообщил об атаке дрона ВСУ на центр Грозного. Глава Чечни уточнил, что в результате атаки БПЛА была разрушена автозаправка и повреждена крыша полка полиции. Также пострадали мирные жители.

До этого, 29 октября, Кадыров сообщил, что беспилотник атаковал пустое здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Он уточнил, что в результате инцидента загорелась крыша, пострадавших не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Кадыров Рамзан