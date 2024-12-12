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Сырский признал, что бои на покровском направлении носят жёсткий характер

Главком ВСУ рассказал, что посетил покровский участок.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на покровском участке продолжаются «жёсткие бои», он признал, что подразделения ВС РФ превосходят подразделения Вооружённых сил Украины в живой силе.

Заявление Сырского обнародовано в Facebook*.

Главком ВСУ рассказал, что посетил покровский участок.

По словам Сырского, в данной ситуации украинским военным следует «принимать нестандартные решения. Кроме того, он назвал основной задачей “усиление обороны”.

Ранее сообщалось, что усиление украинских войск в Покровске за счёт резервов, переброшенных по приказу Сырского с курского направления, не улучшили ситуацию.

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