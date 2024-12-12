Ян Гагин: полное взятие города Курахово является вопросом нескольких дней

Российские военнослужащие очень скоро возьмут под контроль город Курахово в ДНР. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал военный эксперт Ян Гагин.
По его словам, это является вопросом нескольких дней. Однако пока это не прогноз, потому что во время боевых действий может произойти что угодно.
«Противник может перегруппироваться, усилить группировку, войти назад какими-то новыми силами, подтянуть резервы», — обратил внимание Гагин.
Напомним, что Курахово находится в 46 километрах от Донецка и является стратегически важным городом. Когда российская армия освободит его, тогда она сможет продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Ранее сообщалось, что ВС РФ водрузили флаг РФ на элеваторе в Курахове. Этот объект считается самым высоким во всем населенном пункте.